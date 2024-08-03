Українців попередили про сильні магнітні бурі на вихідних 3-4 серпня

Індекс геомагнітної активності зашкалює — Землю накриють сильні магнітні бурі
3 серпня 2024 17:52
Спалахи на сонці. Ілюстративне фото: Pixabay
В Україні на вихідних, 3-4 серпня, очікуються сильні магнітні бурі. Оголошено червоний рівень небезпеки.
Про це повідомляє Meteoagent.
Читайте також:
Магнітні бурі 3-4 серпня
Сьогодні та завтра прогнозують потужні магнітні бурі з K-індексом на рівні шести балів.
Відомо, що такий рівень бур може значно вплинути на самопочуття людей. Вони можуть відчувати головний біль, біль в ділянці серця, потемніння в очах, біль в суглобах, загострення хронічних хвороб та інше.
Тому для зменшення негативного впливу бур необхідно якомога більше спати, уникати нервового та фізичного перевантаження, пити багато води та відпочивати. Також рекомендується зменшити споживання кави або зовсім виключити її.
Читайте Новини.LIVE!