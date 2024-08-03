Українців попередили про сильні магнітні бурі на вихідних 3-4 серпня

Спалахи на сонці. Ілюстративне фото: Pixabay

В Україні на вихідних, 3-4 серпня, очікуються сильні магнітні бурі. Оголошено червоний рівень небезпеки.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 3-4 серпня

Сьогодні та завтра прогнозують потужні магнітні бурі з K-індексом на рівні шести балів.

Скриншот рівня магнітних бур

Відомо, що такий рівень бур може значно вплинути на самопочуття людей. Вони можуть відчувати головний біль, біль в ділянці серця, потемніння в очах, біль в суглобах, загострення хронічних хвороб та інше.

У дівчини болить голова. Фото: freepik

Тому для зменшення негативного впливу бур необхідно якомога більше спати, уникати нервового та фізичного перевантаження, пити багато води та відпочивати. Також рекомендується зменшити споживання кави або зовсім виключити її.