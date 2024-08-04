Магнітні бурі 4 серпня — прогноз для метеозалежних

Космічної загрози не уникнути — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі 4 серпня зберігатимуть свій негативний вплив на людей. Середня збудженість земної магнітосфери спричинить незначні збої у роботі енергосистем та вплине на маршрути міграцій птахів та тварин.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 4 серпня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталися дев'ять С-спалахів та шість М-спалахів, найбільшим із яких став спалах М1,9, що спричинять невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі та спровокують радіоактивний вихор.
Сьогодні, 4 серпня, рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до сильного штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність на 4 серпня
- можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
- ймовірність спалахів М-класу — 75%;
- ймовірність спалахів Х-класу – 25%;
- кількість сонячних плям — 99.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних вад, які інколи можуть мати фатальні наслідки. Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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