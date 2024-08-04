Магнітні бурі 4 серпня — прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття у жінки через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 4 серпня зберігатимуть свій негативний вплив на людей. Середня збудженість земної магнітосфери спричинить незначні збої у роботі енергосистем та вплине на маршрути міграцій птахів та тварин.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталися дев'ять С-спалахів та шість М-спалахів, найбільшим із яких став спалах М1,9, що спричинять невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі та спровокують радіоактивний вихор.

Сьогодні, 4 серпня, рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до сильного штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 4 серпня

можливість малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність спалахів М-класу — 75%;

ймовірність спалахів Х-класу – 25%;

кількість сонячних плям — 99.

Мігрень у жінки через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних вад, які інколи можуть мати фатальні наслідки. Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: