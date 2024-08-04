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Космічної загрози не уникнути — прогноз магнітних бур на сьогодні

4 серпня 2024 13:45
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 4 серпня — прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття у жінки через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Магнітні бурі 4 серпня зберігатимуть свій негативний вплив на людей. Середня збудженість земної магнітосфери спричинить незначні збої у роботі енергосистем та вплине на маршрути міграцій птахів та тварин.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 4 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталися дев'ять С-спалахів та шість М-спалахів, найбільшим із яких став спалах М1,9, що спричинять невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі та спровокують радіоактивний вихор.

Сьогодні, 4 серпня, рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до сильного штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 4 серпня

  • можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність спалахів М-класу — 75%;
  • ймовірність спалахів Х-класу – 25%;
  • кількість сонячних плям — 99.
магнітні бурі 4 серпня
Мігрень у жінки через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних вад, які інколи можуть мати фатальні наслідки. Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

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