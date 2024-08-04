Прогноз погоди в Одесі на 5 серпня

Діти підстрибують і усміхаються. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 5 серпня, буде похмурою, але теплою. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. Температура морської води буде лише +15...+16 °C, тож пірнути в море зможуть тільки справжні сміливці. На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 5 серпня

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +18 °C. Вітер південно-західний, 8 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода. Температура становитиме +19 °C. Вітер південний, 7 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +29 °C. Вітер південний, 5 м/с.

Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря буде +29 °C. Вітер західний, 3 м/с.

Тривалість дня: 14 год. 38 хв.

Схід — 05:43.

Захід — 20:22.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 5 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +21...+25 °C, місцями до 29 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди на Одеську область. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 5 серпня

У понеділок, 5 серпня, у західних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +17...+30 °C, вдень +26...+28°C, в Криму до +25 °C.