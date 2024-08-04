Прогноз погоды в Украине на 5 августа — синоптики сообщили о возвращении жары

Возвращения жары не избежать — синоптики предостерегли в прогнозе погоды на завтра
В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается теплая погода. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +25…+30 °С. В некоторых регионах возможны дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 5 августа
В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. В восточных, большинстве южных, днем и западных областях будут дожди, местами грозы. На остальной территории обойдется без осадков.
Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, в западных областях +19...+24 °С;
- в южной части ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.
Прогноз на Киевщине 5 августа
В столице и области следует ожидать переменную облачность без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С;
- по Киеву ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Народный синоптик Диденко предупреждает о возвращении адской жары в Украину.
Температура воздуха ожидается +32...+37 °C, местами выше.
На прогностической карте на 15 августа можно увидеть +40 °C.
По словам Диденко, ослабление жары ожидается с 19 августа. Она отметила, что прогноз ориентировочный, преждевременность слишком велика, однако подготовиться никогда не помешает.
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