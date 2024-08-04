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Возвращения жары не избежать — синоптики предостерегли в прогнозе погоды на завтра

4 августа 2024 21:04
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 5 августа — синоптики сообщили о возвращении жары
Аномальная жара возвращается. Фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается теплая погода. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +25…+30 °С. В некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 5 августа

В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. В восточных, большинстве южных, днем и западных областях будут дожди, местами грозы. На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, в западных областях +19...+24 °С;
  • в южной части ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.
погода в Украине
Погода в Украине 5 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на Киевщине 5 августа

В столице и области следует ожидать переменную облачность без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С;
  • по Киеву ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.
погода в Киеве
Погода в Киеве и области 5 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Народный синоптик Диденко предупреждает о возвращении адской жары в Украину.

Температура воздуха ожидается +32...+37 °C, местами выше.

На прогностической карте на 15 августа можно увидеть +40 °C.

Прогноз погоды в Украине на август
Погода в Украине 15 августа. Фото: t.me/PohodaNatalka

По словам Диденко, ослабление жары ожидается с 19 августа. Она отметила, что прогноз ориентировочный, преждевременность слишком велика, однако подготовиться никогда не помешает.

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Сообщение Диденко. Фото: скриншот

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