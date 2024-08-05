Прогноз погоды в Украине сегодня, 5 августа, где прогнозируют дожди.

На сегодняшний день прогнозируются дожди в ряде регионов. Фото: РБК-Украина

Погода в Украине в понедельник, 5 августа, будет облачной с прояснениями . Днем в восточных, южных и западных областях ожидаются дожди, местами грозы , на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 5 августа

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 5 августа. Фото: Укргидрометцентр

"Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с", — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха:

ночью +12...+17 °C , днем +22...27 °C , в западных областях +19...+24 °C ;

, днем , в западных областях ; в южной части ночью +15...+20 °C , днем +25...+30 °C.

Прогноз температуры воздуха в Украине в понедельник, 5 августа Фото: meteopost.com

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Пожарная угроза в Украине в понедельник, 5 августа. Фото: Укргидрометцентр

По состоянию на 5 августа практически в половине областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В то же время угрозы не будет для Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Одесской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областей.

Прогноз погоды от Натальи Диденко на 5 августа.

"В понедельник дожди, иногда с грозами, пройдут на юго-востоке, востоке Украины и в западных областях. На остальной нашей территории будет сухая погода", - прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха 5 августа ожидается комфортной. В течение дня она составит +24...+29 °C , на юге местами до +30 °C , в западных областях воздух будет завтра самым свежим, температура не выше +20...+25 °C.

Однако со следующей недели, с 13-14 августа, по предварительным прогнозам, требующим уточнения, в Украину вернется сильная жара.