Прогноз погоды в Одессе на 5 августа.

Погода в Одессе — синоптики сказали, к чему готовиться сегодня
Погода в Одессе сегодня, 5 августа, будет пасмурной, но теплой. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C. Температура морской воды будет всего +15...+16 °C, так что нырнуть в море смогут только настоящие храбрецы.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 5 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с.
- Температура ночью +15...+20°С, днем +27...+32°С.
Продолжительность дня: 14 час. 38 мин.
Восход — 05:43.
Запад — 20:22.
Погода в Одесской области 5 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +21...+25 °C, местами до 29 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 5 августа
В понедельник, 5 августа, в западных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +17...+30 °C, днем +26...+28°C, в Крыму до +25 °C.
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