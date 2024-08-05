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Погода в Одессе — синоптики сказали, к чему готовиться сегодня

5 августа 2024 05:43
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 5 августа.
Молодые люди едят мороженое. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 5 августа, будет пасмурной, но теплой. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C. Температура морской воды будет всего +15...+16 °C, так что нырнуть в море смогут только настоящие храбрецы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 5 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с.
  • Температура ночью +15...+20°С, днем +27...+32°С.

Продолжительность дня: 14 час. 38 мин.
Восход — 05:43.
Запад — 20:22.

— синоптики сказали, к чему готовиться сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 5 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +21...+25 °C, местами до 29 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
— синоптики сказали, к чему готовиться сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 5 августа

В понедельник, 5 августа, в западных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +17...+30 °C, днем +26...+28°C, в Крыму до +25 °C.

Прогноз в Украине
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

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