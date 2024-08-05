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Прохолода відходить — народний синоптик Діденко пояснила, де завтра чекати на спекотну погоду

5 серпня 2024 12:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на завтра 6 липня від народного синоптика Наталки Діденко
Чоловік у фонтані рятується від спеки. Ілюстративне фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде з комфортною температурою повітря. Здебільшого по всій території триватиме прохолодний атмосферний фронт, проте в окремих регіонах пануватиме антициклон. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Діаграма температурних показників України. Джерело: Telegram Наталки Діденко

Дощі завтра пройдуть у західних областях, найближчої ночі навіть ймовірні сильні зливи, ввечері локальні опади дійдуть до Житомирської, Київської, Одеської областей.
На решті території, як каже синоптик, переважатиме суха погода.

погода діденко 5 серпня
Температурна карта 6 серпня. Джерело: Windy

Приблизна температура повітря +24...+28 °С, у західних регіонах — +20...+25 °С, на півдні — +26...+30 °С.

У столиці завтра значну частину доби опади малоймовірні, хоча увечері очікується дощ. Температура повітря протягом дня +25...+26 °С.

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Скриншот допису Діденко

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