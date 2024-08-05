Прогноз погоди на завтра 6 липня від народного синоптика Наталки Діденко

Прохолода відходить — народний синоптик Діденко пояснила, де завтра чекати на спекотну погоду
Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде з комфортною температурою повітря. Здебільшого по всій території триватиме прохолодний атмосферний фронт, проте в окремих регіонах пануватиме антициклон.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні та Києві 6 серпня
Дощі завтра пройдуть у західних областях, найближчої ночі навіть ймовірні сильні зливи, ввечері локальні опади дійдуть до Житомирської, Київської, Одеської областей.
На решті території, як каже синоптик, переважатиме суха погода.
Приблизна температура повітря +24...+28 °С, у західних регіонах — +20...+25 °С, на півдні — +26...+30 °С.
У столиці завтра значну частину доби опади малоймовірні, хоча увечері очікується дощ. Температура повітря протягом дня +25...+26 °С.
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