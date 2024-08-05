Магнітні бурі 5 серпня — прогноз для метеозалежних

Перепочинок буде недовгим — чи очікуються сьогодні магнітні бурі
Магнітні бурі 5 серпня не чинитимуть загрозу людям. Земна магнітосфера наразі стабілізована, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 5 серпня
За останню добу на Сонці сталися сім С-спалахів та 10 М-спалахів, найбільшим з яких став спалах М7,2. Це середніми з великих спалахів, які здатні викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та викликати незначний сонячний вихор.
Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність на 5 серпня
- можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
- кількість сонячних плям — 91.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних вад, які інколи можуть мати фатальні наслідки. Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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