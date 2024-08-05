Магнітні бурі 5 серпня — прогноз для метеозалежних

Жінка переживає перебіг магнітної бурі. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 5 серпня не чинитимуть загрозу людям. Земна магнітосфера наразі стабілізована, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 серпня

За останню добу на Сонці сталися сім С-спалахів та 10 М-спалахів, найбільшим з яких став спалах М7,2. Це середніми з великих спалахів, які здатні викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та викликати незначний сонячний вихор.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 5 серпня

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 91.

Напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних вад, які інколи можуть мати фатальні наслідки. Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: