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Перепочинок буде недовгим — чи очікуються сьогодні магнітні бурі

5 серпня 2024 13:34
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 5 серпня — прогноз для метеозалежних
Жінка переживає перебіг магнітної бурі. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Магнітні бурі 5 серпня не чинитимуть загрозу людям. Земна магнітосфера наразі стабілізована, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. 

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 5 серпня

За останню добу на Сонці сталися сім С-спалахів та 10 М-спалахів, найбільшим з яких став спалах М7,2. Це середніми з великих спалахів, які здатні викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та викликати незначний сонячний вихор.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 5 серпня

  • можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
  • кількість сонячних плям — 91.
магнітні бурі 5 липня
Напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних вад, які інколи можуть мати фатальні наслідки. Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

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