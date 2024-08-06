Прогноз погоди в Одесі на 6 серпня: дані синоптиків

Гроза на морі. Фото: Freepik

Погода в Одесі сьогодні, 6 серпня, буде похмурою, але теплою. Температура повітря вдень підійметься до +27 °C. Температура морської води стрімко падає — сьогодні у Чорному морі очікується до +18 °С. Окрім цього, в Одесі синоптики передають грозу, тож варто захопити із собою парасольку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

В другій половині дня короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +18...+20 °С, вдень +25...+27 °С.

Температура морської води +17...+18 °С.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +22...+27 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Небезпека на Одещині 6 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, в Україні очікується мінлива погода. Приблизна температура повітря +24...+28 °С, у західних регіонах — +20...+25 °С, на півдні — +26...+30 °С.

Дощі сьогодні пройдуть у західних областях, найближчої ночі навіть ймовірні сильні зливи, ввечері локальні опади дійдуть до Житомирської, Київської, Одеської областей. На решті територі переважатиме сухість.