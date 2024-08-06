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Будьте обачними на вулиці — синоптики застерегли одеситів щодо погоди сьогодні

6 серпня 2024 05:27
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 6 серпня: дані синоптиків
Гроза на морі. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 6 серпня, буде похмурою, але теплою. Температура повітря вдень підійметься до +27 °C. Температура морської води стрімко падає — сьогодні у Чорному морі очікується до +18 °С. Окрім цього,  в Одесі синоптики передають грозу, тож варто захопити із собою парасольку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 

  • Мінлива хмарність.
  • В другій половині дня короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +18...+20 °С, вдень +25...+27 °С.
  • Температура морської води +17...+18 °С.
Прогноз погоди в Одесі 6 серпня
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +22...+27 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одеській області  6 серпня
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на Одещині 6 серпня
Небезпека на Одещині 6 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, в Україні очікується мінлива погода. Приблизна температура повітря +24...+28 °С, у західних регіонах — +20...+25 °С, на півдні — +26...+30 °С. 

Дощі сьогодні пройдуть у західних областях, найближчої ночі навіть ймовірні сильні зливи, ввечері локальні опади дійдуть до Житомирської, Київської, Одеської областей. На решті територі переважатиме сухість.

Прогноз в Україні 6 серпня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

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