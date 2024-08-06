Прогноз погоды в Украине на вторник, 6 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото иллюстративное: УНІАН

Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет облачной с прояснениями. В западных, а днем и в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской, Черкасской и Николаевской областях кратковременный дождь. Днем гроза. Ночью на Закарпатье и в Прикарпатье значительные, а в Карпатах сильные дожди. На остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 6 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью будет +11...+16 °С, днем +22...+27 °С. На западе страны будет +18...+23 °С. В южной части ночью +15...+20 °С, а днем +25...+30 °С.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами кратковременный дождь, по области гроза. Температура ночью будет +11...+16 °С, а днем +22...+27 °С. В Киеве ночью будет +14...+16 °С, а днем +24...+26 °С. Скорость северо-ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В период с 6 по 8 августа в Крыму, восточных, центральных (6 августа, кроме Винницкой и Черкасской областей) и Николаевской областях, а 7 и 8 августа еще и в Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В результате ожидаемых дождей (кое-где значительных и сильных) будет происходить повышение уровня воды над уровнями по состоянию на 08:00 5 августа:

5 – 6 августа на реках Закарпатской области (суббассейн реки Тиса) в пределах русел рек — без негативных последствий; в местах прохождения сильных дождей будет происходить стремительное повышение уровней воды на малых реках Закарпатской области на 0,3 – 1,0 метра с подтоплением пониженных территорий в результате загромождения русел ручейков и водоотводных канав — без негативных последствий;

– – 5 – 6 августа на реках бассейна Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) ожидается повышение уровня воды на 0,3 – 1,3 метра — без негативных последствий;

– – 6 – 7 августа на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1,0 метра — без негативных последствий.

В местах прохождения локальных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей возможно схождение небольших селевых потоков — I (желтый) уровень опасности.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях — III (коричневый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью 6 августа в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях значительные дожди — I (желтый) уровень опасности, в Карпатах сильные дожди — II (оранжевый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 6 августа, в Украине будет комфортная температура воздуха: преимущественно +24...+28 °С, на западе +20...+25 °С, в южной части +26. .+30 °С.

Дожди пройдут в западных областях. Вечером локальные осадки дойдут до Житомирской, Киевской и Одесской областей. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве значительную часть суток осадки маловероятны. Дождь возможен разве что к вечеру. Максимальная температура воздуха составит около +25...+26 °С.