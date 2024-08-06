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Деякі області накриє сильними дощами — яку погоду обіцяють синоптики в Україні на сьогодні

6 серпня 2024 04:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 6 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде хмарною із проясненнями. У західних, а вдень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, місцями в Київській, Черкаській і Миколаївській областях короткочасний дощ. Удень подекуди гроза. Уночі на Закарпатті та Прикарпатті значні, а в Карпатах сильні дощі. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 5 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Прогноз погоди в Україні на 6 серпня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +11...+16 °С, удень +22...+27 °С. На заході країни буде +18...+23 °С. У південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +25...+30 °С.

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ, по області подекуди гроза. Температура вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень +22...+27 °С. У Києві вночі буде +14...+16 °С, а вдень +24...+26 °С. Швидкість північно вітру становитиме 5–10 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека в Україні. Карта станом на 7 серпня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У період з 6 по 8 серпня у Криму, східних, центральних (6 серпня, крім Вінницької та Черкаської областей) та Миколаївській областях, а 7 і 8 серпня ще й у Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні

В Україні очікуються небезпечні гідрологічні явища. Карта станом на 6 серпня
Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Унаслідок очікуваних дощів (подекуди значних та сильних) відбуватимуться підвищення рівнів води над рівнями станом на 08:00 5 серпня:

  • 56 серпня на річках Закарпатської області (суббасейн річки Тиса) в межах русел річок — без негативних наслідків; у місцях проходження сильних дощів відбуватиметься стрімке підвищення рівнів води на малих річках Закарпатської області на 0,31,0 метра з пiдтопленням понижених територій унаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав — без негативних наслідків;
  • 56 серпня на річках басейну Дністра (у Львівській та Івано-Франківській областях) очікується підвищення рівнів води на 0,31,3 метра — без негативних наслідків;
  • 67 серпня на річках суббасейнів Прута та Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,31,0 метра — без негативних наслідків.

У місцях проходження локальних значних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку. У гiрських районах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей можливе сходження невеликих селевих потоків — I (жовтий) рівень небезпеки.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях — ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Карта станом на 6 серпня
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі 6 серпня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях значні дощі — I (жовтий) рівень небезпечності, у Карпатах сильні дощі — II (помаранчевий) рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 6 серпня, в Україні буде комфортна температура повітря: переважно +24...+28 °С, на заході +20...+25 °С, у південній частині +26...+30 °С.

Дощі пройдуть у західних областях. Увечері локальні опади дійдуть до Житомирської, Київської та Одеської областей. На решті території переважатиме суха погода.

У Києві значну частину доби опади малоймовірні. Дощ можливий хіба що надвечір. Максимальна температура повітря становитиме близько +25...+26 °С.

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