Синоптики оприлюднили прогноз погоди на найближчий місяц — яка погода буде в Україні в серпні

Люди гуляють містом. Фото ілюстративне: УСІ

У серпні в Україні буде ще тепло, але таких високих температур, які були в липні, вже не очікується. На початку місяця буде найспекотніше, а от наприкінці в деяких регіонах України стовпчики термометрів можуть опуститися навіть нижче нуля.

Як повідомляє TCH.ua, про це свідчать довгостроковий прогноз від Укргідрометцентру та прогнози метеосайтів meteofar і sinoptik.

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Прогноз на серпень від Укргідрометцентру

За прогнозами синоптиків серпень буде ще теплим, але вже не таким аномально спекотним, як липень. Майже весь місяць триватиме антициклональна, безхмарна погода. Щоправда, цьогоріч у серпні середня температура повітря в Україні все ж таки буде на 2 °С вище ніж у попередні роки, а на південному сході буде спекотніше ніж у серпні минулих років на 2,5 °С. Середня місячна температура повітря становитиме +20...+26 °С, а в Карпатах +17...+19 °С.

Місячна кількість опадів у серпні становитиме від 34 до 77 міліметрів, а в Карпатах — до 116 міліметрів.

За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, у серпні в Україні пануватиме стійка антициклональна погода — сонячних днів буде багато, а дощів мало.

"Удень буде жарко, як у липні, зате ночі стануть холоднішими. Повторення екстремальної спеки, яка була в липні, малоймовірне. Наприкінці серпня вже очікувані заморозки у північних і центральних областях. Вони бувають не кожного року, але наприкінці місяця можливі. Щодо таких явищ, як сильні грози, ливні, шквали тощо, то в серпні їх буває мало. На відміну від червня та липня, у серпні погода більш стійка і прогнозована. Місяць розпочнеться спекою через надходження гарячого повітря з північної Африки, надалі температура знижуватиметься до комфортної", — спрогнозував Прокопенко.

Прогноз погодних сайтів

Згідно із узагальненим прогнозом погодних сайтів, погода в Україні в серпні буде контрастною в залежності від регіону. У західних областях очікується комфортна температура повітря, однак часто дощитиме. На півночі буде сухо і прохолодно, а в інших регіонах — досить спекотно та без значних опадів. Заморозки цьогоріч у серпні малоімовірні. У жодного з рівнинних регіонів нічна температура не опускатиметься нижче +12 °С, навіть у горах температурні показники в серпні будуть лише плюсові. Щоправда, синоптики зазначають, що на зміну літу осінь прийде одразу за календарем — теплі речі можуть знадобитися вже в перші дні вересня.