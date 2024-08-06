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Без зонта не выходите — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют дожди

6 августа 2024 12:10
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды по Украине на 7 августа от Наталки Диденко
Гроза и молния. Иллюстративное фото: Meteoprog
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в среду, 7 августа, будет комфортной и теплой. В течение дня предполагается, что температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 °C, а на севере и в центральных областях пройдут дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 августа

Диденко рассказала, что 7 августа температура воздуха будет летней и комфортной. В течение дня предполагается, что температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 °C, а в южной части +28...+31 °C.

Ночью будет прохладнее. Температура опустится до +14...+18 °C, а в Карпатах до +10...+14 °C.

По прогнозу синоптика, дожди завтра пройдут местами на севере, в центральных областях, вечером еще и в Харьковской области. На остальной территории — без существенных осадков.

В то же время она напомнила, что с 15 августа в Украину вернется сильная жара. Сначала она накроет западные области, а затем распространится на центр, север, юг и восток.

Погода в Киеве 7 августа

В Киеве завтра есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха ожидается днем около +25...+26 °C.

Диденко отметила, что завтра по всей Украине будет практически идеальная погода.

погода в Украине 7 августа
Скриншот сообщения Наталки Диденко

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