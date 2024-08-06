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Без парасолі не виходьте — народний синоптик Діденко назвала регіони, які завтра накриють дощі

6 серпня 2024 12:10
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди по Україні на 7 серпня від Наталки Діденко
Гроза і блискавка. Ілюстративне фото: Meteoprog
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у середу, 7 серпня, буде комфортною та теплою. Протягом дня передбачається, що температура повітря коливатиметься в межах +24...+29 °C, а на півночі та центральних областях пройдуть дощі. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко

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Діденко розповіла, що 7 серпня температура повітря буде літньою та комфортною. Протягом дня передбачається, що температура повітря коливатиметься в межах +24... +29 °C, а в південній частині +28... +31 °C.

Вночі буде прохолодніше. Температура опуститься до +14...+18 °C, а в Карпатах до +10...+14 °C. 

За прогнозом синоптика, дощі завтра пройдуть місцями на півночі, у центральних областях, ввечері ще й на Харківщині.  На решті території — без істотних опадів.

Водночас вона нагадала, що з 15 серпня в Україну повернеться сильна спека. Спершу вона накриє західні області, а потім пошириться на центр, північ, південь та схід. 

Погода в Києві 7 серпня

У Києві завтра є ймовірність дощу з грозою. Температура повітря очікується вдень близько +25...+26 °C. 

Діденко зазначила, що завтра по всій Україні буде практично ідеальна погода. 

погода в Україні 7 серпня
Скриншот допису Наталки Діденко

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