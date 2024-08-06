Прогноз погоди по Україні на 7 серпня від Наталки Діденко

Гроза і блискавка. Ілюстративне фото: Meteoprog

Погода в Україні у середу, 7 серпня, буде комфортною та теплою. Протягом дня передбачається, що температура повітря коливатиметься в межах +24...+29 °C, а на півночі та центральних областях пройдуть дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 7 серпня

Діденко розповіла, що 7 серпня температура повітря буде літньою та комфортною. Протягом дня передбачається, що температура повітря коливатиметься в межах +24... +29 °C, а в південній частині +28... +31 °C.

Вночі буде прохолодніше. Температура опуститься до +14...+18 °C, а в Карпатах до +10...+14 °C.

За прогнозом синоптика, дощі завтра пройдуть місцями на півночі, у центральних областях, ввечері ще й на Харківщині. На решті території — без істотних опадів.

Водночас вона нагадала, що з 15 серпня в Україну повернеться сильна спека. Спершу вона накриє західні області, а потім пошириться на центр, північ, південь та схід.

Погода в Києві 7 серпня

У Києві завтра є ймовірність дощу з грозою. Температура повітря очікується вдень близько +25...+26 °C.

Діденко зазначила, що завтра по всій Україні буде практично ідеальна погода.