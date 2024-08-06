Магнітні бурі 6 серпня — прогноз для метеозалежних

Магнітні бурі вплинули на самопочуття чоловіка. Фото: quora.com

Минулої доби сонячна активність була на досить високому рівні. На Сонці сталося кілька спалахів різних класів, через це можливий радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 серпня

За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та п'ять спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М6,1.

Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Подібні спалахи можуть впливати на радіохвилі, що завдає перешкод. Зазвичай це відбувається на денній стороні Землі.

Також повідомляється, що 6 серпня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня.

Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 6 серпня

можливість малого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

кількість сонячних плям — 107.

Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: Depositphotos

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: