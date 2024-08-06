Магнітні бурі 6 серпня — прогноз для метеозалежних

На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
Минулої доби сонячна активність була на досить високому рівні. На Сонці сталося кілька спалахів різних класів, через це можливий радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 6 серпня
За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та п'ять спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М6,1.
Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Подібні спалахи можуть впливати на радіохвилі, що завдає перешкод. Зазвичай це відбувається на денній стороні Землі.
Також повідомляється, що 6 серпня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня.
Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 6 серпня
- можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- кількість сонячних плям — 107.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.
Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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