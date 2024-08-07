Магнітні бурі 7 серпня — прогноз для метеозалежних

Магнітні бурі вплинули на самопочуття жінки. Фото: freepik

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні, а на Сонці трапилося кілька спалахів. Однак 7 серпня на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 серпня

Як відомо, за останню добу на Сонці стався один спалах класу С, чотири спалахи класу М та два спалахи класу Х, найбільшим з яких став спалах X1,7.

Зазначається, що найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються нечасто. Але, якщо вони спрямовані на Землю, то можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Водночас спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде на спокійному або нестабільному рівні. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Сонячна активність на 7 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 109.

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: