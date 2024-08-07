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Літо спливає — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

7 серпня 2024 05:31
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 7 серпня: дані синоптиків
Вітер та дощ в місті. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 7 серпня, буде похмурою, але значних опадів не очікується. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. Температура морської води стрімко падає — сьогодні у Чорному морі очікується до +18 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.
  • Температура морської води +17...+18 °С.
Прогноз погоди в Одесі 7 серпня
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одеській області  7 серпня
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на Одещині 7 серпня
Небезпека на Одещині 7 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 7 серпня

У середу, 7 серпня, на території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі сягатиме від +13...+18 °С, на півдні країни від  +17...+22 °С.

Вдень показники термометрів у західних, північних та більшості центральних областей коливатимуться від  +22...+27 °С, на решті території  +26...+31 °С.

У Карпатах вночі буде +8...+13 °С, а вдень +17..+22 °С. 

Прогноз в Україні 7 серпня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

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