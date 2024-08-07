Прогноз погоди в Одесі на 7 серпня: дані синоптиків

Літо спливає — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 7 серпня, буде похмурою, але значних опадів не очікується. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. Температура морської води стрімко падає — сьогодні у Чорному морі очікується до +18 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.
- Температура морської води +17...+18 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 7 серпня
У середу, 7 серпня, на території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі сягатиме від +13...+18 °С, на півдні країни від +17...+22 °С.
Вдень показники термометрів у західних, північних та більшості центральних областей коливатимуться від +22...+27 °С, на решті території +26...+31 °С.
У Карпатах вночі буде +8...+13 °С, а вдень +17..+22 °С.
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