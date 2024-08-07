Прогноз погоди в Одесі на 7 серпня: дані синоптиків

Вітер та дощ в місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 7 серпня, буде похмурою, але значних опадів не очікується. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. Температура морської води стрімко падає — сьогодні у Чорному морі очікується до +18 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.

Температура морської води +17...+18 °С.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Небезпека на Одещині 7 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 7 серпня

У середу, 7 серпня, на території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі сягатиме від +13...+18 °С, на півдні країни від +17...+22 °С.

Вдень показники термометрів у західних, північних та більшості центральних областей коливатимуться від +22...+27 °С, на решті території +26...+31 °С.

У Карпатах вночі буде +8...+13 °С, а вдень +17..+22 °С.