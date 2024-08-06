Прогноз погоди на завтра, 7 серпня, від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Синоптики прогнозують мінливу хмарність та короткочасні дощі з грозами у більшості регіонах країни. У Києві температура повітря очікується вночі +16...+18 °С, а вдень +24...+26 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 7 серпня

У середу, 7 серпня, на території України очікується мінлива хмарність. Проте вночі у більшості північних, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях передають короткочасні дощі з грозою. Синоптики також попереджають про негоду вдень у всіх регіонах, окрім заходу, Луганської та Донецької областей.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме від +13...+18 °С, на півдні країни від +17...+22 °С. Вдень показники термометрів у західних, північних та більшості центральних областей коливатимуться від +22...+27 °С, на решті території +26...+31 °С.

У Карпатах вночі буде +8...+13 °С, а вдень +17..+22 °С.

Погода в Україні 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 7 серпня

На Київщині синоптики передають мінливу хмарність разом із короткочасними дощами та можливими грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у регіоні вночі +13...+18 °С, вдень +22...+27°С. У столиці очікується вночі +16...+18 °С, а вдень +24...+26 °С.