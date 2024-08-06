Прогноз погоды на завтра, 7 августа, от Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Украине — в каких регионах будет сухо
Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди с грозами в большинстве регионов страны. В Киеве температура воздуха ожидается ночью +16...+18°С, а днем +24...+26°С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 7 августа
В среду, 7 августа, на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве северных, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях передают кратковременные дожди с грозой. Синоптики также предупреждают о непогоде днем во всех регионах, кроме мероприятия, Луганской и Донецкой областей.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °С, на юге страны от +17...+22 °С. Днем показатели термометров в западных, северных и большинстве центральных областей будут колебаться от +22...+27 °С, на остальной территории +26...+31 °С.
В Карпатах ночью будет +8...+13°С, а днем +17...+22°С.
Погода в Киевской области 7 августа
В Киевской области синоптики передают переменную облачность вместе с кратковременными дождями и возможными грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в регионе ночью +13...+18°С, днем +22...+27°С. В столице ожидается ночью +16...+18°С, а днем +24...+26°С.
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