Прогноз погоды на завтра, 7 августа, от Укргидрометцентра.

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди с грозами в большинстве регионов страны. В Киеве температура воздуха ожидается ночью +16...+18°С, а днем +24...+26°С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 7 августа

В среду, 7 августа, на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве северных, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях передают кратковременные дожди с грозой. Синоптики также предупреждают о непогоде днем во всех регионах, кроме мероприятия, Луганской и Донецкой областей.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °С, на юге страны от +17...+22 °С. Днем показатели термометров в западных, северных и большинстве центральных областей будут колебаться от +22...+27 °С, на остальной территории +26...+31 °С.

В Карпатах ночью будет +8...+13°С, а днем +17...+22°С.

Погода в Украине 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 7 августа

В Киевской области синоптики передают переменную облачность вместе с кратковременными дождями и возможными грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в регионе ночью +13...+18°С, днем +22...+27°С. В столице ожидается ночью +16...+18°С, а днем +24...+26°С.