Прогноз погоды в Одессе на 7 августа: данные синоптиков.

Ветер и дождь в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 7 августа, будет пасмурной, но значительных осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C. Температура морской воды стремительно падает — сегодня в Черном море ожидается до +18 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +17...+19°С, днем +27...+29°С.

Температура морской воды +17...+18°С.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Опасность в Одесской области 7 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 7 августа

В среду, 7 августа, на территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °С, на юге страны от +17...+22 °С.

Днем показатели термометров в западных, северных и большинстве центральных областей будут колебаться от +22...+27 °С, на остальной территории +26...+31 °С.

В Карпатах ночью будет +8...+13°С, а днем +17...+22°С.