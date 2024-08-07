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Лето истекает — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

7 августа 2024 05:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 7 августа: данные синоптиков.
Ветер и дождь в городе. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 7 августа, будет пасмурной, но значительных осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C. Температура морской воды стремительно падает — сегодня в Черном море ожидается до +18 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +17...+19°С, днем +27...+29°С.
  • Температура морской воды +17...+18°С.
Прогноз погоды в Одессе 7 августа.
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Погода в Одесской области 7 августа
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность в Одесской области 7 августа
Опасность в Одесской области 7 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 7 августа

В среду, 7 августа, на территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °С, на юге страны от +17...+22 °С.

Днем показатели термометров в западных, северных и большинстве центральных областей будут колебаться от +22...+27 °С, на остальной территории +26...+31 °С.

В Карпатах ночью будет +8...+13°С, а днем +17...+22°С.

Прогноз в Украине 7 августа
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

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