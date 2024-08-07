Прогноз погоды в Одессе на 7 августа: данные синоптиков.

Лето истекает — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 7 августа, будет пасмурной, но значительных осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C. Температура морской воды стремительно падает — сегодня в Черном море ожидается до +18 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +17...+19°С, днем +27...+29°С.
- Температура морской воды +17...+18°С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 7 августа
В среду, 7 августа, на территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °С, на юге страны от +17...+22 °С.
Днем показатели термометров в западных, северных и большинстве центральных областей будут колебаться от +22...+27 °С, на остальной территории +26...+31 °С.
В Карпатах ночью будет +8...+13°С, а днем +17...+22°С.
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