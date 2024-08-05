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Синоптики сообщили, в каких областях Украины завтра будут свирепствовать грозы

5 августа 2024 20:33
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 6 августа — синоптики предупредили о грозах.
Гроза в Киеве. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Украине во вторник, 6 июля, ожидается комфортная теплая погода. В среднем температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+22 °C. Значительных осадков не ожидается, только в западных областях возможны грозы.

Такой прогноз дал Meta.ua.

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Карта Украины 6 августа. Фото: Meteoprog

Погода в Украине 6 августа

Наиболее холодно будет в западных областях Украины. Во Львовской области температура воздуха опустится до +13 °C. Местами небольшие дожди, временами грозы.

В центральных областях температура воздуха будет колебаться от +19 до +22 °C. Местами будет облачно, но обойдется без осадков.

погода в Украине на 15 час
Погода в Украине 6 августа по состоянию на 15.00. Фото: Meteopost

Наиболее жарко будет на юге и востоке страны, а также в Крыму, где температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+25 °C.

погода в Украине на 21 час
Погода в Украине 6 августа по состоянию на 21:00. Фото: Meteopost

В общем, украинцам завтра не стоит бояться аномальной жары, пока она отошла. Погода будет сухой и теплой, дожди коснутся только западных регионов нашей страны.

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