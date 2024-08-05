Прогноз погоды на 6 августа — синоптики предупредили о грозах.

Синоптики сообщили, в каких областях Украины завтра будут свирепствовать грозы
В Украине во вторник, 6 июля, ожидается комфортная теплая погода. В среднем температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+22 °C. Значительных осадков не ожидается, только в западных областях возможны грозы.
Такой прогноз дал Meta.ua.
Погода в Украине 6 августа
Наиболее холодно будет в западных областях Украины. Во Львовской области температура воздуха опустится до +13 °C. Местами небольшие дожди, временами грозы.
В центральных областях температура воздуха будет колебаться от +19 до +22 °C. Местами будет облачно, но обойдется без осадков.
Наиболее жарко будет на юге и востоке страны, а также в Крыму, где температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+25 °C.
В общем, украинцам завтра не стоит бояться аномальной жары, пока она отошла. Погода будет сухой и теплой, дожди коснутся только западных регионов нашей страны.
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