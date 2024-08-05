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Украину частично накроют сильные ливни и грозы — в Укргидрометцентре показали карту непогоды

5 августа 2024 17:36
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 6 августа от Укргидрометцентра.
Женщины под зонтиком во время ливня. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во вторник, 6 августа, в Украине будет в основном дождливая погода. В отдельных областях ночная температура опустится до +11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 августа

В Украине 6 августа ожидается переменная облачность. В западных областях, а также днем в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской, Черкасской и Николаевской областях, возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью в Закарпатье и Прикарпатье следует ожидать сильных дождей, а в Карпатах — сильных ливней. Остальная территория останется без дождей.

Ветер будет преимущественно северным, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +11 °C до +16 °C, днем – от +22 °C до +27 °C, на западе страны – от +18 °C до +23 °C. В южных регионах ночью температура будет держаться в пределах +15...+20 °C, днем +25...+30 °C.

Прогноз погоды на 6 августа. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 6 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 6 августа

В Киевской области ожидается пасмурная погода с периодическими прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем на отдельных территориях возможен кратковременный дождь, а также гроза. Ветер будет в основном северным со скоростью 5-10 м/с.

Температура в области ночью будет колебаться от +11 °C до +16 °C, а днем от +22 °C до +27 °C. В Киеве ночью будет +14...+16 °C, а днем — +24...+26 °C.

Прогноз погоды на 6 августа. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 6 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине с 6 по 9 августа

Во вторник, 6 августа, в западных областях, а также днем в Винницкой, Житомирской, Одесской и местами в Киевской, Черкасской и Николаевской областях ожидается кратковременный дождь и местами гроза. Ночью в Закарпатье и Прикарпатье возможны сильные дожди, в других регионах без осадков.

В течение двух суток осадков не ожидается, за исключением кратковременного дождя и грозы 7 августа в северных, центральных и Харьковской областях. Температура ночью будет колебаться от +13 до +19 °C, на юге до +22 °C, днем от +22 °C до +27 °C, а в южных, восточных и Днепропетровской областях от +26 °C до +31 °C.

Ветер преимущественно северный и северо-западный, скорость 3-10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

С 6 по 8 августа на территории Крыма, а также в восточных и центральных областях (кроме Винницкой и Черкасской) Николаевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Предупреждение пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

В ночь с 5 на 6 августа на территории Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей ожидаются дожди. Объявлен первый уровень опасности. В Карпатах прогнозируются сильные ливни. Объявлен второй уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Из-за ожидаемых дождей предполагается повышение уровня воды по сравнению с данными на 8:00 5 августа:

  • 5-6 августа на реках Закарпатской области (суббассейн г. Тиса) уровни воды в пределах русел рек могут подняться на 0,3-1,0 м, без отрицательных последствий; Однако в зонах интенсивных дождей возможно стремительное повышение уровней воды на малых реках Закарпатья, что приведет к затоплению низких территорий из-за засорения русел и водоотводных канав, но без серьезных негативных последствий.
  • 5-6 августа на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,3 м, без негативных последствий.
  • 6-7 августа на реках суббассейнов Прута и Сиреты уровни воды могут подняться на 0,3-1,0 м, без негативных последствий

В районах, где пройдут локальные дожди, возможно формирование значительного местного и склонового стока.

В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей существует возможность схождения небольших селевых потоков. Объявлен первый уровень опасности.

Из-за опустошения Каховского водохранилища и возвращения г. Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже обычных показателей в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Объявлен четвертый уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

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