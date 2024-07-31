Погода на завтра 1 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Хлопчик п'є воду у спеку. Фото: Новини.LIVE

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що перший день серпня почнеться комфортною погодою. У четвер опадів не передбачається.

Про це Діденко повідомила у Telegram у четвер, 1 серпня.

Читайте також:

Погода в Україні 1 серпня

За прогнозом Діденко, 1 серпня температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+18 °C, вже вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +26...+30 °C.

Синоптикиня також наголосила, що у п'ятницю повсюди буде сухо та переважно сонячно.

Однак вже в суботу Україну накриють дощі. Основна порція припаде на захід, північ, трохи на центр, ймовірно на Одещину.

Погода у Києві 1 серпня

У Києві в четвер, 1 серпня, буде суха, сонячна погода та помірна спека. Вдень температура повітря досягне +28...+29 °C, а часом і +30 °C.

Прогностична діаграма на найближчі дні для Києва. Фото: t.me/PohodaNatalka

Проте вже у суботу та неділю у столиці та області очікуються дощі. Діденко радить не виходити на вихідних з будинку без парасольки.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.