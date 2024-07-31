Погода на завтра 1 августа от народного синоптика Наталки Диденко

Мальчик пьет воду в жару. Фото: Новини.LIVE

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что первый день августа начнется комфортной погодой. В четверг осадков не предполагается.

Об этом Диденко сообщила в Telegram в четверг, 1 августа.

Читайте также:

Погода в Украине 1 августа

По прогнозу Диденко, 1 августа температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+18 °C, уже днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +26...+30 °C.

Синоптик также подчеркнула, что в п'ятницу повсюду будет сухо и преимущественно солнечно.

Однако в субботу Украину накроют дожди. Основная порция придется на запад, север, чуть-чуть на центр, вероятно на Одесскую область.

Погода в Киеве 1 августа

В Киеве в четверг, 1 августа, будет сухая, солнечная погода и умеренная жара. Днем температура воздуха достигнет +28...+29 °C, а временами и +30 °C.

Прогностическая диаграмма на ближайшие дни для Киева. Фото: t.me/PohodaNatalka

Однако в субботу и воскресенье в столице и области ожидаются дожди. Диденко советует не выходить на выходные из дома без зонтика.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.