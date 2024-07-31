Погода на завтра 1 августа от народного синоптика Наталки Диденко

Какая будет погода завтра и когда ждать похолодания — прогноз народного синоптика Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что первый день августа начнется комфортной погодой. В четверг осадков не предполагается.
Об этом Диденко сообщила в Telegram в четверг, 1 августа.
Погода в Украине 1 августа
По прогнозу Диденко, 1 августа температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+18 °C, уже днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +26...+30 °C.
Синоптик также подчеркнула, что в п'ятницу повсюду будет сухо и преимущественно солнечно.
Однако в субботу Украину накроют дожди. Основная порция придется на запад, север, чуть-чуть на центр, вероятно на Одесскую область.
Погода в Киеве 1 августа
В Киеве в четверг, 1 августа, будет сухая, солнечная погода и умеренная жара. Днем температура воздуха достигнет +28...+29 °C, а временами и +30 °C.
Однако в субботу и воскресенье в столице и области ожидаются дожди. Диденко советует не выходить на выходные из дома без зонтика.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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