Прогноз погоди в Україні на завтра 6 серпня від Укргідрометцентру

Жінки під парасолею під час зливи. Фото: УНІАН

У вівторок, 6 серпня, в Україні пануватиме переважно дощова погода. В окремих областях нічна температура опуститься до +11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 серпня

В Україні 6 серпня очікується мінлива хмарність. У західних областях, а також вдень у Вінницькій, Житомирській, Одеській, а місцями в Київській, Черкаській та Миколаївській областях, можливі короткочасні дощі з грозами. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті слід очікувати значних дощів, а в Карпатах – сильних злив. Решта території залишиться без дощів.

Вітер буде переважно північним, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +11 °C до +16 °C, вдень – від +22 °C до +27 °C, на заході країни – від +18 °C до +23 °C. У південних регіонах вночі температура триматиметься в межах +15...+20 °C, вдень — +25...+30 °C.

Прогноз погоди на 6 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 6 серпня

У Київській області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Вночі опадів не буде, але вдень на окремих територіях можливий короткочасний дощ, а також подекуди гроза. Вітер буде здебільшого північним зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в області вночі коливатиметься від +11 °C до +16 °C, а вдень — від +22 °C до +27 °C. У Києві вночі буде +14...+16 °C, а вдень — +24...+26 °C.

Прогноз погоди на 6 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні з 6 по 9 серпня

У вівторок, 6 серпня, в західних областях, а також вдень у Вінницькій, Житомирській, Одеській та місцями у Київській, Черкаській і Миколаївській областях очікується короткочасний дощ і подекуди гроза. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті можливі значні дощі, в інших регіонах без опадів.

Протягом наступних двох діб опадів не очікується, за винятком короткочасного дощу і грози 7 серпня в північних, центральних і Харківській областях. Температура вночі буде коливатися від +13 °C до +19 °C, на півдні до +22 °C, вдень від +22 °C до +27 °C, а в південних, східних і Дніпропетровській областях від +26 °C до +31 °C.

Вітер переважно північний та північно-західний, швидкість 3-10 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

З 6 по 8 серпня на території Криму, а також у східних і центральних областях (окрім Вінницької та Черкаської), Миколаївській області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У ніч з 5 на 6 серпня на території Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей очікуються значні дощі. Оголошено перший рівень небезпеки. У Карпатах прогнозуються сильні дощі. Оголошено другий рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Через очікувані дощі передбачаються підвищення рівнів води порівняно з даними на 8:00 5 серпня:

5-6 серпня на річках Закарпатської області (суббасейн р. Тиса) рівні води в межах русел річок можуть піднятися на 0,3-1,0 м, без негативних наслідків; проте, у зонах інтенсивних дощів можливе стрімке підвищення рівнів води на малих річках Закарпаття, що призведе до затоплення низьких територій через засмічення русел і водовідвідних канав, але без серйозних негативних наслідків.

5-6 серпня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, без негативних наслідків.

6-7 серпня на річках суббасейнів Прута і Сірету рівні води можуть піднятися на 0,3-1,0 м, без негативних наслідків

У районах, де пройдуть локальні значні дощі, можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

У гірських районах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей існує ймовірність сходження невеликих селевих потоків. Оголошено перший рівень небезпеки.

Через спустошення Каховського водосховища та повернення р. Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за звичайні показники в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Оголошено четвертий рівень небезпеки.