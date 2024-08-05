Прогноз погоди на 6 серпня — синоптики попередили про грози

Гроза у Києві. Фото: УНІАН

В Україні у вівторок, 6 липня, очікується комфортна тепла погода. В середньому температура повітря коливатиметься в межах +20...+22 °C. Значних опадів не очікується, тільки в західних областях можливі грози.

Такий прогноз дав Meta.ua.

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Погодна карта України 6 серпня. Фото: Meteoprog

Погода в Україні 6 серпня

Найбільш прохолодно буде у західних областях України. На Львівщині температура повітря опуститься до +13 °C. Місцями незначні дощі, часом грози.

У центральних областях температура повітря коливатиметься від +19 до +22 °C. Місцями буде хмарно, проте обійдеться без опадів.

Погода в Україні 6 серпня станом на 15:00. Фото: Meteopost

Найбільш спекотно буде на півдні та сході країни, а також у Криму, де температура повітря коливатиметься в межах +22...+25 °C.

Погода в Україні 6 серпня станом на 21:00. Фото: Meteopost

Загалом українцям завтра не варто боятися аномальної спеки, наразі вона відійшла. Погода буде загалом сухою і теплою, дощі торкнуться лише західних регіонів нашої країни.