Прогноз погоди на 6 серпня — синоптики попередили про грози

Синоптики повідомили, в яких областях України завтра лютуватимуть грози
В Україні у вівторок, 6 липня, очікується комфортна тепла погода. В середньому температура повітря коливатиметься в межах +20...+22 °C. Значних опадів не очікується, тільки в західних областях можливі грози.
Такий прогноз дав Meta.ua.
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Найбільш прохолодно буде у західних областях України. На Львівщині температура повітря опуститься до +13 °C. Місцями незначні дощі, часом грози.
У центральних областях температура повітря коливатиметься від +19 до +22 °C. Місцями буде хмарно, проте обійдеться без опадів.
Найбільш спекотно буде на півдні та сході країни, а також у Криму, де температура повітря коливатиметься в межах +22...+25 °C.
Загалом українцям завтра не варто боятися аномальної спеки, наразі вона відійшла. Погода буде загалом сухою і теплою, дощі торкнуться лише західних регіонів нашої країни.
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