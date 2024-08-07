Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — в каких областях будет дождь arrow

Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — в каких областях будет дождь

7 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на среду, 7 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: auto.24tv.ua
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в среду, 7 августа, будет переменно облачной. Ночью в большинстве северных, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Одесской областях, а днем по всей Украине, кроме запада, Луганской и Донецкой областей, местами кратковременный дождь и гроза.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре .

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 7 августа

Прогноз погоды в Украине на 7 августа
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью будет +13...+18 °С, на юге +17...+22 °С. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей будет +22...+27 °С. На остальных территориях +26...+31 °С. В Карпатах ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С.

Карта температур в Украине 7 августа
Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области будет переменная облачность. Возможна гроза. Температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +22...+27 °С. В Киеве ночью будет +16...+18 °С, а днем +24...+26 °С. Скорость северо-ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Пожарная угроза в Украине. Карта по состоянию на 7 августа
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В Крыму, в восточных, центральных, Николаевской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине

В Украине ожидаются опасные гидрологические явления. Карта по состоянию на 6 августа
Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В результате ожидаемых дождей (кое-где значительных и сильных) в среду, 7 августа, будут проходить повышение уровней воды на 0,31,0 метра над уровнями по состоянию на 08:00 5 августа. Без отрицательных последствий.

В местах прохождения локальных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей возможно схождение небольших селевых потоков — I (желтый) уровень опасности.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях — ІІІ (коричневый) уровень опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко в среду, 7 августа, температура будет оставаться по-летнему комфортной. В течение дня предусматривается +24...+29 °С, а в южной части страны +28...+31 °С. Ночи будут прохладнее, с температурой +14...+18 °С, а в Карпатах +10...+14 °С.

Дожди пройдут местами на севере, центральных областях, а вечером еще и в Харьковской области. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха будет составлять около +25...+26 °С.

Также важные новости дня по теме:

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик осадки погода в Украине температура воздуха

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Выезд забронированных за границу – единственная возможность для этой категории

04:30 Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — в каких областях будет дождь

03:43 Санкции против России не работают — капитан первого ранга ВМС США знает, что делать

03:26 В армии нужны люди, умеющие управлять FVP-дронами — кого приглашают в полк "Азов"

02:54 Два года в рабстве — оккупанты похитили и пытали украинского журналиста из Мелитополя.

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

02:11 В Курской области пьяные российские военные устроили стрельбу — перехват ГУР

01:55 У команды недостаточно матчей топ-уровня — Шовковский о потерянной победе Динамо

01:32 В Николаеве поклонник скорректировал ракетный удар по дому женщины — что решил суд

01:26 Скандал с медалями — почему бегунье из Кенії вернули "серебро", а итальянка потеряла "бронзу"

Срочная новость

01:05 В Сумах прогремели взрывы — что известно об атаке на город

04:30 Выезд забронированных за границу – единственная возможность для этой категории

04:30 Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — в каких областях будет дождь

03:43 Санкции против России не работают — капитан первого ранга ВМС США знает, что делать

03:26 В армии нужны люди, умеющие управлять FVP-дронами — кого приглашают в полк "Азов"

02:54 Два года в рабстве — оккупанты похитили и пытали украинского журналиста из Мелитополя.

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

02:11 В Курской области пьяные российские военные устроили стрельбу — перехват ГУР

01:55 У команды недостаточно матчей топ-уровня — Шовковский о потерянной победе Динамо

01:32 В Николаеве поклонник скорректировал ракетный удар по дому женщины — что решил суд

01:26 Скандал с медалями — почему бегунье из Кенії вернули "серебро", а итальянка потеряла "бронзу"

Срочная новость

01:05 В Сумах прогремели взрывы — что известно об атаке на город

Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

Text

17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Text

13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Text

13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Text

12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

Text

08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине