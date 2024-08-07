Прогноз погоды в Украине на среду, 7 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: auto.24tv.ua

Погода в Украине в среду, 7 августа, будет переменно облачной. Ночью в большинстве северных, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Одесской областях, а днем по всей Украине, кроме запада, Луганской и Донецкой областей, местами кратковременный дождь и гроза.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре .

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Какая погода будет в Украине 7 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью будет +13...+18 °С, на юге +17...+22 °С. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей будет +22...+27 °С. На остальных территориях +26...+31 °С. В Карпатах ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области будет переменная облачность. Возможна гроза. Температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +22...+27 °С. В Киеве ночью будет +16...+18 °С, а днем +24...+26 °С. Скорость северо-ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В Крыму, в восточных, центральных, Николаевской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В результате ожидаемых дождей (кое-где значительных и сильных) в среду, 7 августа, будут проходить повышение уровней воды на 0,3–1,0 метра над уровнями по состоянию на 08:00 5 августа. Без отрицательных последствий.

В местах прохождения локальных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей возможно схождение небольших селевых потоков — I (желтый) уровень опасности.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях — ІІІ (коричневый) уровень опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко в среду, 7 августа, температура будет оставаться по-летнему комфортной. В течение дня предусматривается +24...+29 °С, а в южной части страны +28...+31 °С. Ночи будут прохладнее, с температурой +14...+18 °С, а в Карпатах +10...+14 °С.

Дожди пройдут местами на севере, центральных областях, а вечером еще и в Харьковской области. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха будет составлять около +25...+26 °С.