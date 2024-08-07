Прогноз погоди в Україні на середу, 7 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: auto.24tv.ua

Погода в Україні в середу, 7 серпня, буде мінливо хмарною. Уночі в більшості північних, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях, а вдень по всій Україні, крім заходу, Луганської й Донецької областей, місцями короткочасний дощ і гроза.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 7 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +13...+18 °С, на півдні +17...+22 °С. Удень у західних, північних і більшості центральних областей буде +22...+27 °С. На решті територій +26...+31 °С. У Карпатах уночі +8...+13 °С, удень +17...+22 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині буде мінлива хмарність. По області можлива гроза. Температура вночі становитиме +13...+18 °С, а вдень +22...+27 °С. У Києві вночі буде +16...+18 °С, а вдень +24...+26 °С. Швидкість північно вітру становитиме 5–10 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У Криму, східних, центральних, Миколаївській і Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Унаслідок очікуваних дощів (подекуди значних та сильних) в середу, 7 серпня, відбуватимуться підвищення рівнів води на 0,3–1,0 метра над рівнями станом на 08:00 5 серпня. Без негативних наслідків.

У місцях проходження локальних значних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку. У гiрських районах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей можливе сходження невеликих селевих потоків — I (жовтий) рівень небезпеки.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях — ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко в середу, 7 серпня, температура залишатиметься по-літньому комфортною. Протягом дня перебачається +24...+29 °С, а в південній частині країни +28...+31 °С. Ночі будуть більш прохолодними, з температурою +14...+18 °С, а в Карпатах +10...+14 °С.

Дощі пройдуть місцями на півночі, у центральних областях, а ввечері ще й у Харківській області. На решті території без істотних опадів.

У Києві є ймовірність дощу з грозою. Температура повітря становитиме близько +25...+26 °С.