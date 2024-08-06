Прогноз погоди в Україні 7 серпня — синоптики попередили про несподіванки

Синоптики розповіли, які несподіванки принесе погода в Україні на завтра
В Україні у середу, 7 серпня, очікується тепла, але комфортна погода. Температура повітря коливатиметься в середньому у межах +20...+21 °C. Короткочасні дощі очікуються у кількох центральних і північних областях.
Про це повідомляє Meta.ua.
Погода в Україні 7 серпня
В західних областях України температура повітря складатиме від +16 до +19 °C. Обійдеться без опадів.
Натомість мешканцям кількох північних і центральних областей варто підготуватися до дощів. Температура повітря складатиме +16...+24 °C.
В південних та східних областях України температура повітря коливатиметься від +20 до +24 °C. Дощів та інших опадів не передбачається.
Загалом в Україні за рідкісним винятком у середу, 7 серпня, обійдеться без опадів. При цьому зберігатиметься тепла і комфортна погода. В частині областей очікується помірна хмарність.
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