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Синоптики розповіли, які несподіванки принесе погода в Україні на завтра

6 серпня 2024 20:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 7 серпня — синоптики попередили про несподіванки
Люди біля освіжаючої рамки в Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у середу, 7 серпня, очікується тепла, але комфортна погода. Температура повітря коливатиметься в середньому у межах +20...+21 °C. Короткочасні дощі очікуються у кількох центральних і північних областях.

Про це повідомляє Meta.ua.

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Погода в Україні 7 серпня. Фото: Meta.ua

Погода в Україні 7 серпня

В західних областях України температура повітря складатиме від +16 до +19 °C. Обійдеться без опадів.

Натомість мешканцям кількох північних і центральних областей варто підготуватися до дощів. Температура повітря складатиме +16...+24 °C.

погода в Україні
Погода в Україні 7 серпня о 15:00. Фото: Meteopost

В південних та східних областях України температура повітря коливатиметься від +20 до +24 °C. Дощів та інших опадів не передбачається.

погода в Україні 7 серпня
Погода в Україні 7 серпня о 21:00. Фото: Meteopost

Загалом в Україні за рідкісним винятком у середу, 7 серпня, обійдеться без опадів. При цьому зберігатиметься тепла і комфортна погода. В частині областей очікується помірна хмарність.

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