Прогноз погоды в Украине 7 августа — синоптики предупредили о неожиданностях

Люди возле освежающей рамки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 7 августа, ожидается тёплая, но комфортная погода. Температура воздуха будет колебаться в среднем в пределах +20...+21 °C. Кратковременные дожди ожидаются в нескольких центральных и северных областях.

Об этом сообщает Meta.ua.

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Погода в Украине 7 августа. Фото: Meta.ua

Погода в Украине 7 августа

В западных областях Украины температура воздуха будет от +16 до +19 °C. Обойдётся без осадков.

Вместо этого жителям нескольких северных и центральных областей следует подготовиться к дождям. Температура воздуха будет составлять +16...+24 °C.

Погода в Украине 7 августа в 15.00. Фото: Meteopost

В южных и восточных областях Украины температура воздуха будет колебаться от +20 до +24 °C. Дождей и других осадков не ожидается.

Погода в Украине 7 августа в 21:00. Фото: Meteopost

В целом в Украине, за редким исключением, в среду, 7 августа, обойдется без осадков. При этом сохраняется теплая и комфортная погода. В части областей ожидается умеренная облачность.