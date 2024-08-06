Прогноз погоды в Украине 7 августа — синоптики предупредили о неожиданностях

Синоптики рассказали, какие неожиданности принесет погода в Украине на завтра
В Украине в среду, 7 августа, ожидается тёплая, но комфортная погода. Температура воздуха будет колебаться в среднем в пределах +20...+21 °C. Кратковременные дожди ожидаются в нескольких центральных и северных областях.
Об этом сообщает Meta.ua.
Погода в Украине 7 августа
В западных областях Украины температура воздуха будет от +16 до +19 °C. Обойдётся без осадков.
Вместо этого жителям нескольких северных и центральных областей следует подготовиться к дождям. Температура воздуха будет составлять +16...+24 °C.
В южных и восточных областях Украины температура воздуха будет колебаться от +20 до +24 °C. Дождей и других осадков не ожидается.
В целом в Украине, за редким исключением, в среду, 7 августа, обойдется без осадков. При этом сохраняется теплая и комфортная погода. В части областей ожидается умеренная облачность.
Читайте Новини.LIVE!