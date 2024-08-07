Прогноз погоди по Україні на 8 серпня від Наталки Діденко

Температура підвищується — народний синоптик Діденко прогнозує +40 °С вже найближчими днями
Аномальна спека повернеться в більшість регіонів України вже 18 серпня. Тоді температура повітря підніметься до +38...+40 °C, але у четвер, 8 серпня, у кількох областях очікуються локальні дощі.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 8 серпня
Діденко прогнозує, що протягом дня 8 серпня в Україні очікується +25...+29 °C. У південних регіонах буде дещо тепліше — там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +28...+32 °C.
Вдень у четвер дощів майже не буде, лише у Сумській та Харківській областях можливі маленькі локальні опади. Проте вже ввечері дощі пройдуть на заході.
Погода в Києві 8 серпня
За прогнозом синоптика, у Києві та області 8 серпня передбачається суха сонячна погода з температурою повітря +25... +27 °C.
Завтра дощі у столиці не передбачаються.
Аномальна спека повертається
Водночас Наталка Діденко розповіла, що вже з 18 серпня в Україну повернеться сильна спека. У той період стовпчики термометрів "підскочать" до +38...+40 °C.
"Словом, поки що радіємо комфортній погоді та все одно припускаємо можливу прийдешню сильнішу спеку", — зазначила синоптик.
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