Прогноз погоди по Україні на 8 серпня від Наталки Діденко

Дівчина страждає від сильної спеки. Фото: depositphotos.com

Аномальна спека повернеться в більшість регіонів України вже 18 серпня. Тоді температура повітря підніметься до +38...+40 °C, але у четвер, 8 серпня, у кількох областях очікуються локальні дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 8 серпня

Діденко прогнозує, що протягом дня 8 серпня в Україні очікується +25...+29 °C. У південних регіонах буде дещо тепліше — там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +28...+32 °C.

Вдень у четвер дощів майже не буде, лише у Сумській та Харківській областях можливі маленькі локальні опади. Проте вже ввечері дощі пройдуть на заході.

Погода в Києві 8 серпня

За прогнозом синоптика, у Києві та області 8 серпня передбачається суха сонячна погода з температурою повітря +25... +27 °C.

Завтра дощі у столиці не передбачаються.

Аномальна спека повертається

Водночас Наталка Діденко розповіла, що вже з 18 серпня в Україну повернеться сильна спека. У той період стовпчики термометрів "підскочать" до +38...+40 °C.

Температурна мапа. Фото: t.me/PohodaNatalka

"Словом, поки що радіємо комфортній погоді та все одно припускаємо можливу прийдешню сильнішу спеку", — зазначила синоптик.