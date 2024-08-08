Прогноз погоды в Украине на сегодня, 8 августа — грозовые дожди в четырех областях

Гроза всколыхнет четыре области — синоптики предупредили о лютых ливнях сегодня
Погода в Украине в четверг, 8 августа, будет преимущественно сухой и солнечной. Дожди синоптики прогнозируют в Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а вечером местами во Львовской, Ровенской, Тернопольской и других. Температура воздуха не поднимется выше +27 °C, однако на юге будет несколько теплее +31 °C.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 8 августа
Синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Осадки не предполагаются, только на северо-востоке, а именно в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, местами пройдут грозовые дожди. Ветер преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +13...+18 °C, днем +22...+27 °C;
- на юге ночью +17...+22 °C, днем +26...+31 °C;
- в Карпатах ночью +8...+13 °C, днем +19...+24 °C;
- в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +25...+27 °C.
Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 8 августа в Крыму, восточных, центральных областях, а также в Николаевской и Херсонской.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 8 августа
"В Украине температурный фон не претерпевает особых изменений. В течение дня ожидается +25...+29 °C, в южной части +28...+32 °C. Дождей преимущественно не будет, разве на Сумщине и Харьковщине какие-то отдельные локальные дожди, а уже вечером появятся осадки в западных областях", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
Эксперт добавила, что в Киеве будет сухая солнечная погода, а температура воздуха прогреется до +25...+27 °C.
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