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Гроза всколыхнет четыре области — синоптики предупредили о лютых ливнях сегодня

8 августа 2024 04:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 8 августа — грозовые дожди в четырех областях
Гроза ночью в городе. Фото: Украинские новости
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в четверг, 8 августа, будет преимущественно сухой и солнечной. Дожди синоптики прогнозируют в Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а вечером местами во Львовской, Ровенской, Тернопольской и других. Температура воздуха не поднимется выше +27 °C, однако на юге будет несколько теплее +31 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 8 августа

Синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Осадки не предполагаются, только на северо-востоке, а именно в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, местами пройдут грозовые дожди. Ветер преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Погода на сегодня, 8 августа
Прогноз погоды в Украине на четверг, 8 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью +13...+18 °C, днем +22...+27 °C;
  • на юге ночью +17...+22 °C, днем +26...+31 °C;
  • в Карпатах ночью +8...+13 °C, днем +19...+24 °C;
  • в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +25...+27 °C.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 8 августа в Крыму, восточных, центральных областях, а также в Николаевской и Херсонской.

Прогноз погоды на 8 августа
Прогноз температуры воздуха в Украине в четверг, 8 июня. Фото: meteopost.com

Прогноз погоды от Наталки Диденко 8 августа

"В Украине температурный фон не претерпевает особых изменений. В течение дня ожидается +25...+29 °C, в южной части +28...+32 °C. Дождей преимущественно не будет, разве на Сумщине и Харьковщине какие-то отдельные локальные дожди, а уже вечером появятся осадки в западных областях", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что в Киеве будет сухая солнечная погода, а температура воздуха прогреется до +25...+27 °C.

Погода от Наталки Диденко на 8 августа
Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

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