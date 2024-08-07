Прогноз погоды в Украине 8 августа — синоптики предупредили о жаре

Дети играются в фонтане. Фото: УНІАН

В Украине в четверг, 8 августа, ожидается теплая и комфортная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+24 °C. Дождей не ожидается ни в одной области, несмотря на облачность.

Об этом сообщает Meta.ua.

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Погода в Украине в четверг, 8 июля. Фото: Meta

Погода в Украине 8 августа

В западных областях Украины ожидается достаточно серьезное потепление. Температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+24 °C.

В центральных и северных областях будет несколько прохладнее, да еще с облаками. Температура воздуха будет составлять +20...+23 °C.

Погода в Украине 8 августа в 15:00. Фото: Meteoport

Наиболее жарко будет в восточных и южных областях, где температура воздуха в некоторых районах будет достигать +26 °C.

Погода в Украине 8 августа в 21:00. Фото: Meteoport

В ближайшее время украинцам следует подготовиться к возвращению жары. Сильных ветров и дождей не ожидается.