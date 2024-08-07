Прогноз погоди в Україні 8 серпня — синоптики попередили про спеку

Діти граються у фонтані. Фото: УНІАН

В Україні у четвер, 8 серпня, очікується тепла і комфортна погода. Температура повітря коливатиметься в рамках +22...+24 °C. Дощів не очікується в жодній області, попри хмарність.

Про це повідомляє Meta.ua.

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Погода в Україні 8 серпня

В західних областях України очікується доволі серйозне потепління. Температура повітря коливатиметьсяв межах +21...+24 °C.

В центральних і північних областях буде дещо прохолодніше, та ще і з хмарами. Температура повітря складатиме +20...+23 °C.

Погода в Україні 8 серпня о 15.00. Фото: Meteoport

Найбільш спекотно буде у східних і південних областях, де температура повітря у деяких районах сягатиме +26 °C.

Погода в Україні 8 серпня о 21.00. Фото: Meteoport

Найближчим часом українцям варто підготуватися до повернення спеки. Сильних вітрів та дощів не передбачається.