Прогноз погоди в Україні 8 серпня — синоптики попередили про спеку

Спека поступово повертається — синоптики дали невтішний прогноз на завтра
В Україні у четвер, 8 серпня, очікується тепла і комфортна погода. Температура повітря коливатиметься в рамках +22...+24 °C. Дощів не очікується в жодній області, попри хмарність.
Про це повідомляє Meta.ua.
Погода в Україні 8 серпня
В західних областях України очікується доволі серйозне потепління. Температура повітря коливатиметьсяв межах +21...+24 °C.
В центральних і північних областях буде дещо прохолодніше, та ще і з хмарами. Температура повітря складатиме +20...+23 °C.
Найбільш спекотно буде у східних і південних областях, де температура повітря у деяких районах сягатиме +26 °C.
Найближчим часом українцям варто підготуватися до повернення спеки. Сильних вітрів та дощів не передбачається.
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