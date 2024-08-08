Прогноз погоды на завтра 9 августа от народного синоптика Наталки Диденко.

Дети в жару. Фото:Новини.LIVE

Завтра ожидается жаркая погода в большинстве областей Украины, в частности в Киеве передают до +28 °C. Однако на западе страны возможны сильные ливни, которые вечером дойдут до Житомирщины, Винницкой области, Черкасчины и Одесчины.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Диденко прогнозирует, что в пятницу, 9 августа, на территории Украины будет держаться жаркая температура. В большинстве областей в течение дня ожидается +25…+29 °C. В южных областях будет несколько теплее — столбики термометров в регионе будут колебаться от +28...+32 °C.

Однако на западе Украины воздух будет свеж в связи с дождями и грозами. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +23...+26 °C.

"Эти дожди на Львовщине, Закарпатье и Франковщине могут временами переходить в сильные ливни. Вечером в пятницу западные дожди дойдут до Житомирщины, Винничины, Черкасчины и Одесчины. На остальной территории Украины удержится сухая погода", — сообщила Диденко.

Температурная карта Украины 9 августа. Фото: meteopost.com

Погода в Киеве 9 августа

В Киеве передают о солнечной и сухой погоде. В течение дня максимальная температура воздуха будет до +28 °C.