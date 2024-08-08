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Снова жара — синоптики обещают повышение температуры в Одессе сегодня

8 августа 2024 05:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 8 августа: данные синоптиков.
Мужчина поливает себя водой из-за сильной жары. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 8 августа, в Одессе будет уже не так пасмурно, как вчера — в целом синоптики передают солнечную погоду. Температура воздуха днем достигнет +29 °C. Тем временем температура воды в Черном море немного теплеет — сегодня она составит +19 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 8 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью +18...+20°С, днем +27...+29°С.
  • Температура морской воды +18...+19 °С.
Прогноз погоды в Одессе 8 августа.
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 8 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков
  • Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +27...+32 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесской области 8 августа
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность в Одесской области 8 августа
Опасность в Одесской области 8 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 8 августа

В четверг, 8 августа, на территории Украины ожидается температура в пределах +25...+29°C. В южных регионах будет несколько теплее — там столбики термометров будут колебаться в пределах +28...+32°C.

Сегодня дождей почти не будет, только в Сумской и Харьковской областях возможны небольшие осадки. Однако вечером дожди пройдут на западе.

Прогноз в Украине 8 августа
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

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06:26 Масштабная воздушная тревога - взлетел носитель ракет Миг-31К

06:12 Семья погибшего во время путешествия к "Титанику" исследователя подала в суд и требует 50 млн дол.

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В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

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