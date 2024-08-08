Прогноз погоды в Одессе на 8 августа: данные синоптиков.

Снова жара — синоптики обещают повышение температуры в Одессе сегодня
Сегодня, 8 августа, в Одессе будет уже не так пасмурно, как вчера — в целом синоптики передают солнечную погоду. Температура воздуха днем достигнет +29 °C. Тем временем температура воды в Черном море немного теплеет — сегодня она составит +19 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 8 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
- Температура ночью +18...+20°С, днем +27...+29°С.
- Температура морской воды +18...+19 °С.
Погода в Одесской области 8 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков
- Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +27...+32 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 8 августа
В четверг, 8 августа, на территории Украины ожидается температура в пределах +25...+29°C. В южных регионах будет несколько теплее — там столбики термометров будут колебаться в пределах +28...+32°C.
Сегодня дождей почти не будет, только в Сумской и Харьковской областях возможны небольшие осадки. Однако вечером дожди пройдут на западе.
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