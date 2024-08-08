Прогноз погоды в Одессе на 8 августа: данные синоптиков.

Мужчина поливает себя водой из-за сильной жары. Фото: Freepik

Сегодня, 8 августа, в Одессе будет уже не так пасмурно, как вчера — в целом синоптики передают солнечную погоду. Температура воздуха днем достигнет +29 °C. Тем временем температура воды в Черном море немного теплеет — сегодня она составит +19 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 8 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью +18...+20°С, днем +27...+29°С.

Температура морской воды +18...+19 °С.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 8 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков

Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +27...+32 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Опасность в Одесской области 8 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 8 августа

В четверг, 8 августа, на территории Украины ожидается температура в пределах +25...+29°C. В южных регионах будет несколько теплее — там столбики термометров будут колебаться в пределах +28...+32°C.

Сегодня дождей почти не будет, только в Сумской и Харьковской областях возможны небольшие осадки. Однако вечером дожди пройдут на западе.