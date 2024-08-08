Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 8 серпня: дані синоптиків

Знову спека — синоптики обіцяють підвищення температури в Одесі сьогодні
Сьогодні, 8 серпня, в Одесі буде вже не так похмуро, як вчора — загалом синоптики передають сонячну погоду. Температура повітря вдень сягне до +29 °C. Тим часом температура води у Чорному морі трохи теплішає — сьогодні вона складе +19 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 8 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 6-11 м/с.
- Температура вночі +18...+20 °С, вдень +27...+29 °С.
- Температура морської води +18...+19 °С.
Погода в Одеській області 8 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів
- Вітер північно-західний, 6-11 м/с.
- Температура вночі +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 8 серпня
У четвер, 8 серпня, на території України очікується температура в межах +25...+29 °C. У південних регіонах буде дещо тепліше — там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +28...+32 °C.
Сьогодні дощів майже не буде, лише у Сумській та Харківській областях можливі маленькі локальні опади. Проте вже ввечері дощі пройдуть на заході.
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