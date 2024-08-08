Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Знову спека — синоптики обіцяють підвищення температури в Одесі сьогодні arrow

Знову спека — синоптики обіцяють підвищення температури в Одесі сьогодні

8 серпня 2024 05:29
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 8 серпня: дані синоптиків
Чоловік поливає себе водою через сильну спеку. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі буде вже не так похмуро, як вчора — загалом синоптики передають сонячну погоду. Температура повітря вдень сягне до +29 °C. Тим часом температура води у Чорному морі трохи теплішає — сьогодні вона складе +19 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 8 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі +18...+20 °С, вдень +27...+29 °С.
  • Температура морської води +18...+19 °С.
Прогноз погоди в Одесі 8 серпня
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 8 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів
  • Вітер північно-західний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одеській області  8 серпня
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на Одещині 8 серпня
Небезпека на Одещині 8 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 8 серпня

У четвер, 8 серпня, на території України очікується температура в межах +25...+29 °C. У південних регіонах буде дещо тепліше — там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +28...+32 °C.

Сьогодні дощів майже не буде, лише у Сумській та Харківській областях можливі маленькі локальні опади. Проте вже ввечері дощі пройдуть на заході. 

Прогноз в Україні 8 серпня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

погода Одеса Чорне море Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди температура повітря

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні

06:30 Позбавлення ухилянта права керування авто — термін дії заборони

Термінова новина

06:26 Масштабна повітряна тривога — злетів носій ракет Міг-31К

06:19 Енергоатом готується до зими — відремонтують ще два енергоблоки АЕС до листопада

06:12 Родина загиблого під час подорожі до "Титаніка" дослідника подала до суду й вимагає 50 млн дол.

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:10 Пенсії для військових — за яких умов дають надбавки

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на проблеми з операторами — деталі

05:43 Париж після диверсії на залізниці звернувся до ФБР — отримано дивний лист з Сіетлу

05:29 Знову спека — синоптики обіцяють підвищення температури в Одесі сьогодні

06:30 У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні

06:30 Позбавлення ухилянта права керування авто — термін дії заборони

Термінова новина

06:26 Масштабна повітряна тривога — злетів носій ракет Міг-31К

06:19 Енергоатом готується до зими — відремонтують ще два енергоблоки АЕС до листопада

06:12 Родина загиблого під час подорожі до "Титаніка" дослідника подала до суду й вимагає 50 млн дол.

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:10 Пенсії для військових — за яких умов дають надбавки

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на проблеми з операторами — деталі

05:43 Париж після диверсії на залізниці звернувся до ФБР — отримано дивний лист з Сіетлу

05:29 Знову спека — синоптики обіцяють підвищення температури в Одесі сьогодні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди