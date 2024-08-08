Магнитные бури 8 августа — прогноз для метеозависимых

Магнитные бури повлияли на самочувствие мужчины. Фото: freepik

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло восемь не очень мощных вспышек, поэтому в четверг, 8 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 августа

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,8.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 8 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 139.

Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: