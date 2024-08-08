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На Солнце произошло восемь вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

8 августа 2024 13:23
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 8 августа — прогноз для метеозависимых
Магнитные бури повлияли на самочувствие мужчины. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло восемь не очень мощных вспышек, поэтому в четверг, 8 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,8.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 8 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 139.
магнитные бури 8 августа
Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

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