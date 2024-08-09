Магнитные бури 9 августа — прогноз для метеозависимых

Магнитные бури повлияли на самочувствие женщины. Фото: freepik

За последни 24 часа на Солнце произошло десять вспышек, поэтому в пятницу, 9 августа, на Земле ожидается магнитная буря. Она достигнет индекса мощности шести баллов, что соответствует среднему уровню.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 9 августа

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и четыре вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М4,9.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

В то же время преподавательница Национального центра аэрокосмического образования Людмила Марченко в комментарии Суспільному рассказала, что 9 августа магнитная буря достигнет индекса мощности шести баллов, что соответствует среднему уровню. Наиболее мощные вспышки имеют мощность в 9 и 10 баллов, рассказала астроном.

Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: freepik

Солнечная активность на 9 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 244.

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: