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Самочувствие будет штормить не на шутку — прогноз магнитных бурь на сегодня

9 августа 2024 13:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 9 августа — прогноз для метеозависимых
Магнитные бури повлияли на самочувствие женщины. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

За последни 24 часа на Солнце произошло десять вспышек, поэтому в пятницу, 9 августа, на Земле ожидается магнитная буря. Она достигнет индекса мощности шести баллов, что соответствует среднему уровню. 

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и четыре вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М4,9. 

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

В то же время преподавательница Национального центра аэрокосмического образования Людмила Марченко в комментарии Суспільному рассказала, что 9 августа магнитная буря достигнет индекса мощности шести баллов, что соответствует среднему уровню. Наиболее мощные вспышки имеют мощность в 9 и 10 баллов, рассказала астроном.

магнитные бури 9 августа
Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: freepik

Солнечная активность на 9 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 244.

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

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