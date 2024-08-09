Прогноз погоды в Одессе на 9 августа.

Девушка идет мимо фонтана. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 9 августа, будет пасмурной, но жаркой. Температура воздуха днем поднимется до +32 °C. Поэтому, выходя на улицу, лучше взять с собой как головной убор и солнцезащитные очки, а также зонтик. Температура морской воды будет +18...+19°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 9 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью +15...+20°С, днем +27...+32°С.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 9 августа.

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +28...+30 °C, местами до 33 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 9 августа

В пятницу, 9 августа, в западных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +17...+30 °C, днем +26...+28°C, в Крыму до +25 °C.