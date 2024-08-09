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Паритиме весь день — синоптики попередили, до чого готуватись сьогодні одеситам

9 серпня 2024 05:40
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 9 серпня
Дівчина йде повз фонтану. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 9 серпня, буде похмурою, але спекотною. Температура повітря вдень підійметься до +32 °C. Тому виходячи на вулицю, краще взяти з собою як головний убір та сонцезахисні окуляри, а також парасольку. Температура морської води буде +18...+19 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 9 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, вдень південно-західний 6-11 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °С, вдень +27...+32 °С.
Паритиме весь день — синоптики попередили, до чого готуватись сьогодні одеситам - фото 1
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 9 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, вдень південно-західний 6-11 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +28...+30 °C, місцями до 33 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Паритиме весь день — синоптики попередили, до чого готуватись сьогодні одеситам - фото 2
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 9 серпня

У п'ятницю, 9 серпня, у західних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +17...+30 °C, вдень +26...+28°C, в Криму до +25 °C. 

Прогноз в Україні
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

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