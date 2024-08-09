Прогноз погоди в Одесі на 9 серпня

Дівчина йде повз фонтану. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 9 серпня, буде похмурою, але спекотною. Температура повітря вдень підійметься до +32 °C. Тому виходячи на вулицю, краще взяти з собою як головний убір та сонцезахисні окуляри, а також парасольку. Температура морської води буде +18...+19 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 9 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний 6-11 м/с.

Температура вночі +15...+20 °С, вдень +27...+32 °С.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 9 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний 6-11 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +28...+30 °C, місцями до 33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 9 серпня

У п'ятницю, 9 серпня, у західних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +17...+30 °C, вдень +26...+28°C, в Криму до +25 °C.