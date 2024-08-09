Прогноз погоды на завтра 10 августа от народного синоптика Наталки Диденко

Некоторые области Украины щедро зальют дожди — народный синоптик Диденко объяснила, где ждать
В субботу, 10 августа, в некоторых областях Украины пройдут дожди. Однако большинство регионов все же останентся под влиянием сухой и комфортной погоды.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.
Погода в Украине на 10 августа
Синоптик предупредила украинцев, что 10 августа в Волынской, Ровенской, Одесской и Николаевской областях пройдут дожди, местами с грозами.
Диденко подчеркнула, что на остальной территории Украины без существенных осадков.
По ее словам, температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +24...+29°C, на юге +28...+32°C .
Погода в Киеве на 10 августа
В Киеве прогнозируются локальные дожди, возможны грозы.
"Но и солнца будет достаточно. Температура воздуха будет колебаться около +26°C", — добавила народный синоптик.
Диденко отметила, что жара в Украине усилится уже с 15 августа.
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