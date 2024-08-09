Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 9 серпня — куди зливи принесуть похолодання

Жінка йде в дощовику під зливою. Фото: mcall.com

Погода в Україні в п'ятницю, 9 серпня, буде місцями дощовою та прохолодною. Синоптики попереджають про сильні дощі часом із грозою у Львівській, Тернопільській, Житомирській, Волинській, Вінницькій та інших областях, які принесуть незначне похолодання на захід — до +26 °C. На решті території температура повітря очікується до +29 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 9 серпня

За прогнозом синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність. Дощі, місцями з грозою, пройдуть вночі на крайньому заході, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, подекуди Київській областях. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +13...+18 °C, вдень +24...+29 °C, на заході +21...+26 °C;

на півдні вночі +16...+21 °C, вдень +28...+33 °C;

на високогір'ї Карпат вночі +9...+14 °C, вдень +16...+21 °C;

у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +26...+28 °C.

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 9 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 9 серпня

"П'ятниця утримуватиме в Україні нормальну літню температуру повітря. У більшості областей очікується впродовж дня +25...+29 °C, традиційно вище — у південній частині, до +28...+32 °C. А ось на заході України повітря через дощі з грозами буде свіжішим, вдень очікується +23...+26 °C", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз температури повітря в Україні в п'ятницю, 9 червня. Фото: meteopost.com

За словами експертки, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях дощі можуть перейти в сильні зливи. Ввечері опади дійдуть до Житомирської, Вінницької, Черкаської та Одеської областей.

У Києві синоптикиня прогнозує малохмарну сонячну й суху погоду з температурою повітря +27...+28 °C.