Прогноз погоды в Украине на 9 августа — куда ливни принесут похолодание

Женщина идет в дождевике под проливным дождем. Фото: mcall.com

Погода в Украине в пятницу, 9 августа, будет местами дождливая и прохладная. Синоптики предупреждают о сильных дождях местами с грозой во Львовской, Тернопольской, Житомирской, Волынской, Винницкой и других областях, которые принесут незначительное похолодание на запад — до +26 °C. На остальной территории температура воздуха ожидается до +29 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 9 августа

По прогнозу синоптиков, в Украине ожидается переменная облачность. Дожди, местами с грозой, пройдут ночью на крайнем западе, а днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью +13...+18 °C, днем +24...+29 °C, на западе +21...+26 °C;

на юге ночью +16...+21 °C, днем +28...+33 °C;

на высокогорье Карпат ночью +9...+14 °C, днем +16...+21 °C;

в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +26...+28 °C.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 9 августа

"Пятница будет содержать в Украине нормальную летнюю температуру воздуха. В большинстве областей ожидается в течение дня +25...+29 °C, традиционно выше — в южной части, до +28...+32 °C. А вот на западе Украины воздух из-за дождей с грозами будет свежее, днем ожидается +23...+26 °C", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз температуры воздуха в Украине в пятницу, 9 июня. Фото: meteopost.com

По словам эксперта, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях дожди могут перейти в сильные ливни. Вечером осадки дойдут до Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областей.

В Киеве синоптик прогнозирует малооблачную солнечную и сухую погоду с температурой воздуха +27...+28 °C.