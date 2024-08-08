Прогноз погоды на завтра, 9 августа, от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

В Украине в четверг, 9 августа, местами прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха будет максимально составлять +33 °С на юге страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook в четверг, 8 августа.

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Погода в Украине 9 августа

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность: ночью на крайнем западе страны, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской областях пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. А на остальной территории день пройдет без осадков.

Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет +13...+18 °С, днем +24...+29 °С.

В западных областях обещают +21...+26 °С, на юге ночью +16...+21 °С, а днем — +28...+33 °С. В то же время на высокогорье Карпат ночью температура будет колебаться в пределах +9...+14 °С, днем +16...+21 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 9 августа

В Киевской области завтра переменная облачность, ночь пройдет без осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

По данным синоптиков, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в регионе ночью будет +13...+18 °С, днем — +24...+29 °С. В Киеве ночью прогнозируют +15...+17 °С, днем +26...+28 °С.