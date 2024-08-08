Прогноз погоди на завтра, 9 серпня, від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні у четвер, 9 серпня, місцями прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря максимально становитиме +33 °С на півдні країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook у четвер, 8 серпня.

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Погода в Україні 9 серпня

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність: вночі на крайньому заході країни, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. А на решті території день мине без опадів.

Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С.

У західних областях обіцяють +21...+26 °С, на півдні вночі +16...+21 °С, а вдень — +28...+33 °С. Водночас на високогір'ї Карпат вночі температура коливатиметься в межах +9...+14 °С, вдень +16...+21 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 9 серпня

У Київській області завтра буде мінлива хмарність, ніч пройде без опадів, а вдень місцями пройде короткочасний дощ та гроза.

За даними синоптиків, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в регіоні вночі становитиме +13...+18 °С, вдень — +24...+29 °С. У Києві вночі прогнозують +15...+17 °С, вдень +26...+28 °С.