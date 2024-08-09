Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 10 августа

В Укргидрометцентре предупредили о сильном дожде и тумане завтра в некоторых регионах — детали
В Украине в субботу, 10 августа, ожидается облачная погода. Ночью в некоторых областях пройдет дождь, а днем температура воздуха будет в среднем +23...+28 °С.
Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 10 августа
Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей местами пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. Также осадки прогнозируют днем во всех областях Украины, кроме востока и запада.
Ночью и утром в западных областях местами будет туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+19 °С, на побережье морей до +22 °С. Днем +23...+28 °С, в восточных, южных областях и в Крыму +29...+34 °С. На высокогорье Карпат ночью будет +10...+15 °С, а днем +18...+23 °С.
Погода в Киевской области 10 августа
Завтра в Киевской области переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью составит +14...+19 °С, днем +23...+28 °С. В Киеве ночью ожидается +16...+18 °С, днем +24...+26 °С.
Пожарная опасность в Украине 10 августа
В 10-12 августа в Крыму, восточных, большинстве южных, центральных и Сумской областях прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Это касается и Житомирской, Волынской и Черновицкой областей.
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