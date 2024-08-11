Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Спека +33 °С і дощі — синоптики застерегли низку областей про небезпеку сьогодні arrow

Спека +33 °С і дощі — синоптики застерегли низку областей про небезпеку сьогодні

11 серпня 2024 04:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на неділю, 11 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Літні люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні в неділю, 11 серпня, буде мінливо хмарною. Удень у Карпатах місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це в суботу, 10 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 11 серпня

Прогноз погоди в Україні на 11 серпня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +12...+17 °С, а на півдні країни +17...+22 °С. Удень повітря прогріється до +22...+27 °С, а в південних і східних областях до +28...+33 °С.

Карта температур в Україні 11 серпня
Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині буде мінливо хмарна погода, без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень +22...+27 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +15...+17 °С, а вдень піднімуться до +24...+26 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні. Карта станом на 12 серпня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У Криму, східних, більшості південних та центральних, Сумській і Житомирській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а в понеділок, 12 серпня, пожежна небезпека буде ще й у Волинській і Чернівецькій областях.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у неділю, 11 серпня, уранці можливі дощі в Полтавській і Київській областях. На решті території переважатиме суха погода.

Температура повітря в більшості областей буде +24...+29 °С, а на півдні +28...+32 °С.

У Києві можливі локальні дощі, однак сонця також буде достатньо. Температура повітря буде близько +26 °С.

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні температура повітря

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:42 В Курську збита ракета потрапила в будинок, а у Бєлгороді та Воронежі вибухи та постійні тривоги

04:30 Спека +33 °С і дощі — синоптики застерегли низку областей про небезпеку сьогодні

Термінова новина

04:03 На Київщині лунають вибухи — ППО відбиває атаку ударних БпЛА

03:55 У Міноборони заявили, що "Резерв+" виконуватиме онлайн-функції ТЦК

03:48 Медальний залік 15-го дня Олімпіади-2024 — яке місце посідає Україна та інші держави

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

03:26 У війську потрібні люди, які вміють смачно готувати — кого запрошують до полку "Азов"

02:52 Армія РФ атакує по всій лінії фронту — найгарячіше зараз на Покровському напрямку

02:04 Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах, але має проблеми з довірою по деяких пунктах

01:40 Вкрали медалі — сестри Алексіїви розкритикували суддів на Олімпіаді в Парижі

01:32 Не витримала сутичку психологічно — Ірина Коляденко пояснила, чому не взяла "золото"

04:42 В Курську збита ракета потрапила в будинок, а у Бєлгороді та Воронежі вибухи та постійні тривоги

04:30 Спека +33 °С і дощі — синоптики застерегли низку областей про небезпеку сьогодні

Термінова новина

04:03 На Київщині лунають вибухи — ППО відбиває атаку ударних БпЛА

03:55 У Міноборони заявили, що "Резерв+" виконуватиме онлайн-функції ТЦК

03:48 Медальний залік 15-го дня Олімпіади-2024 — яке місце посідає Україна та інші держави

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

03:26 У війську потрібні люди, які вміють смачно готувати — кого запрошують до полку "Азов"

02:52 Армія РФ атакує по всій лінії фронту — найгарячіше зараз на Покровському напрямку

02:04 Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах, але має проблеми з довірою по деяких пунктах

01:40 Вкрали медалі — сестри Алексіїви розкритикували суддів на Олімпіаді в Парижі

01:32 Не витримала сутичку психологічно — Ірина Коляденко пояснила, чому не взяла "золото"

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин