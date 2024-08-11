Прогноз погоди в Україні на неділю, 11 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Літні люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в неділю, 11 серпня, буде мінливо хмарною. Удень у Карпатах місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це в суботу, 10 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 11 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +12...+17 °С, а на півдні країни +17...+22 °С. Удень повітря прогріється до +22...+27 °С, а в південних і східних областях до +28...+33 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині буде мінливо хмарна погода, без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень +22...+27 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +15...+17 °С, а вдень піднімуться до +24...+26 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У Криму, східних, більшості південних та центральних, Сумській і Житомирській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а в понеділок, 12 серпня, пожежна небезпека буде ще й у Волинській і Чернівецькій областях.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у неділю, 11 серпня, уранці можливі дощі в Полтавській і Київській областях. На решті території переважатиме суха погода.

Температура повітря в більшості областей буде +24...+29 °С, а на півдні +28...+32 °С.

У Києві можливі локальні дощі, однак сонця також буде достатньо. Температура повітря буде близько +26 °С.