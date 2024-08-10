Прогноз погоди від Укргідрометцентру та народного синоптика Наталки Діденко на завтра, 11 серпня

Люди під дощем. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні у неділю, 11 серпня, прогнозують погоду без опадів у майже всіх областях. Температура повітря становитиме максимально +33 °С на півдні та сході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 11 серпня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, невеликий дощ пройде лише вдень у Карпатах. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +12...+17 °С, на півдні +17...+22 °С, вдень +22...+27 °С. Водночас у південній частині та східних областях максимально очікується +28...+33 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 11 серпня

Завтра на Київщині прогнозують мінливу хмарність без опадів та північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С. А у Києві вночі буде +15...+17 °С, вдень +24...+26 °С.

Пожежна небезпека 11 серпня

До 12 серпня в Криму, східних, більшості південних, центральних, Сумській, Житомирській, Волинській та Чернівецькій областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, у неділю в деяких областях пройдуть дощі.

Вранці варто очікувати опадів у Київській та Полтавській, на решті територій — переважно суха погода.

Температура повітря очікується в межах +24...+29 °С, на півдні +28...+32 °С.

У Києві пройдуть локальні дощі, можливі грози. Температура повітря коливатиметься близько +26 °С.