Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 11 серпня

Чоловік під дощем. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні у неділю, 11 серпня, очікується погода без опадів. Стовпчики термометрів максимально сягнуть +33 °С у південних та східних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 11 серпня

Завтра в областях буде мінлива хмарність, без опадів. Тільки у Карпатах вдень прогнозують місцями невеликий дощ. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура становитиме +12...+17 °С, на півдні країни +17...+22 °С, вдень +22...+27 °С. У південній частині та східних областях — +28...+33 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині

У Київській області буде мінлива хмарність, без опадів. Очікується північно-західний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, вдень +24...+26 °С.