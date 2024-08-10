Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 11 серпня

В Укргідрометцентрі назвали регіон, в якому завтра йтимуть сильні дощі
В Україні у неділю, 11 серпня, очікується погода без опадів. Стовпчики термометрів максимально сягнуть +33 °С у південних та східних областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 11 серпня
Завтра в областях буде мінлива хмарність, без опадів. Тільки у Карпатах вдень прогнозують місцями невеликий дощ. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с.
Вночі температура становитиме +12...+17 °С, на півдні країни +17...+22 °С, вдень +22...+27 °С. У південній частині та східних областях — +28...+33 °С.
Погода на Київщині
У Київській області буде мінлива хмарність, без опадів. Очікується північно-західний вітер, 7-12 м/с.
Температура повітря в області вночі становитиме +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, вдень +24...+26 °С.
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